Захарова: Слова Каллас говорят об отказе ЕС от признания независимости Косова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас относительно Гренландии.
Как заявила представитель ЕС, европейцы ожидают от партнеров по ООН и НАТО уважения суверенитета территориальной целостности других государств. С таким призывом Каллас обратилась к президенту США Дональду Трампу.
«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — написала Захарова в личном Telegram-канале.
