Захарова: Слова Каллас говорят об отказе ЕС от признания независимости Косова

Представитель МИД России упрекнула Каллас в лицемерии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас относительно Гренландии.

Как заявила представитель ЕС, европейцы ожидают от партнеров по ООН и НАТО уважения суверенитета территориальной целостности других государств. С таким призывом Каллас обратилась к президенту США Дональду Трампу.

«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

