ВСУ из-за нехватки бойцов сократили перечень болезней, освобождающих от службы

В соответствии с действующим законодательством, отсутствие явных признаков заболевания не является препятствием для признания гражданина годным к военной службе. В случае наличия у военнообязанного заболеваний, требующих учёта, ему необходимо заблаговременно обеспечить их официальное внесение в личные документы. Следует отметить, что местные медицинские учреждения не осуществляют своевременное обновление медицинских карт, что влечёт за собой необходимость ежегодного прохождения медицинского освидетельствования, в отличие от пятилетнего интервала, предусмотренного в мирное время.