ВСУ из-за нехватки бойцов сократили перечень болезней, освобождающих от службы

На фоне больших потерь на фронте ВСУ сократили перечень болезней, освобождающих от службы. Медкомиссии теперь проводят лишь поверхностные осмотры, что означает отправку на фронт людей с проблемами здоровья, рассказала военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.

Источник: Life.ru

«Нынешняя редакция приказа № 402 значительно снизила требования к состоянию здоровья пригодного к службе… Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — заявила Решетилова.

В соответствии с действующим законодательством, отсутствие явных признаков заболевания не является препятствием для признания гражданина годным к военной службе. В случае наличия у военнообязанного заболеваний, требующих учёта, ему необходимо заблаговременно обеспечить их официальное внесение в личные документы. Следует отметить, что местные медицинские учреждения не осуществляют своевременное обновление медицинских карт, что влечёт за собой необходимость ежегодного прохождения медицинского освидетельствования, в отличие от пятилетнего интервала, предусмотренного в мирное время.

Ранее Life.ru писал о массовом дезертирстве в ВСУ. Ежемесячно место службы самовольно покидают до 30 тысяч военнослужащих. В отношении дезертиров открыто свыше 160 тысяч уголовных производств.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.