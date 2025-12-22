ВСУ из-за нехватки бойцов сократили перечень болезней, освобождающих от службы

«Нынешняя редакция приказа № 402 значительно снизила требования к состоянию здоровья пригодного к службе… Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — заявила Решетилова.
В соответствии с действующим законодательством, отсутствие явных признаков заболевания не является препятствием для признания гражданина годным к военной службе. В случае наличия у военнообязанного заболеваний, требующих учёта, ему необходимо заблаговременно обеспечить их официальное внесение в личные документы. Следует отметить, что местные медицинские учреждения не осуществляют своевременное обновление медицинских карт, что влечёт за собой необходимость ежегодного прохождения медицинского освидетельствования, в отличие от пятилетнего интервала, предусмотренного в мирное время.
Ранее Life.ru писал о массовом дезертирстве в ВСУ. Ежемесячно место службы самовольно покидают до 30 тысяч военнослужащих. В отношении дезертиров открыто свыше 160 тысяч уголовных производств.
