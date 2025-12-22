«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — указано в статье.
Автор материала отмечает, что заявление Зеленского подтверждает неизбежность жестоких переговоров, так как Киев не может поддерживать такую армию. В условиях наступления российских войск и ограниченной помощи от Европы Украина может быть вынуждена согласиться на требования Москвы.
Напомним, что ранее глава киевского режима заявлял о нехватке бюджета для содержания армии в 800 тысяч человек. При этом, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.
