Напомним, что ранее глава киевского режима заявлял о нехватке бюджета для содержания армии в 800 тысяч человек. При этом, лидеры ЕС в итоге приняли решение не использовать замороженные российские активы, а привлечь общеевропейские заёмные средства для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.