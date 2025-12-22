Ричмонд
В Венесуэле заявили, что РФ предложила поддержку в противодействии блокаде Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иваном Хилем. В ходе беседы российская сторона подтвердила готовность оказать всестороннее содействие Боливарианской республике в противостоянии санкционному давлению со стороны США.

Источник: Life.ru

Как сообщил венесуэльский министр в своём Telegram-канале, Лавров заявил о полной поддержке действий, предпринимаемых Каракасом в рамках Совета Безопасности ООН. Стороны обсудили обстановку в Карибском регионе, включая, «агрессивные шаги Вашингтона, связанные с нападениями на суда, внесудебными расправами и актами пиратства».

Хиль также отметил, что глава российского МИД подчеркнул недопустимость подобных действий, выразил твёрдую солидарность с народом Венесуэлы и заверил, что Россия поддерживает республику в отстаивании региональной стабильности и норм международного права.

Накануне Венесуэла заявила о неприемлемости действий американских военных, задержавших нефтяной танкер, и намерена привлечь к этому инциденту внимание международного сообщества. В Каракасе квалифицировали произошедшее как акт пиратства и явное пренебрежение нормами международного права, указав, что военные США в нейтральных водах захватили частное судно с венесуэльской нефтью и задержали членов его команды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше