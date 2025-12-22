В Венесуэле заявили, что РФ предложила поддержку в противодействии блокаде Трампа

Как сообщил венесуэльский министр в своём Telegram-канале, Лавров заявил о полной поддержке действий, предпринимаемых Каракасом в рамках Совета Безопасности ООН. Стороны обсудили обстановку в Карибском регионе, включая, «агрессивные шаги Вашингтона, связанные с нападениями на суда, внесудебными расправами и актами пиратства».
Накануне Венесуэла заявила о неприемлемости действий американских военных, задержавших нефтяной танкер, и намерена привлечь к этому инциденту внимание международного сообщества. В Каракасе квалифицировали произошедшее как акт пиратства и явное пренебрежение нормами международного права, указав, что военные США в нейтральных водах захватили частное судно с венесуэльской нефтью и задержали членов его команды.
