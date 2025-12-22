Трамп решил поиграть в гольф перед брифингом разведки

Президент США Дональд Трамп прибыл в гольф-клуб, где планирует поиграть перед брифингом разведки, сообщил пресс-пул американского лидера.
Брифинг состоится в резиденции Трампа в Палм-Бич в штате Флорида. Присутствовать также будут руководитель военного ведомства Пит Хегсет, руководитель ВМС Джон Фелан и госсекретарь Марко Рубио.
Американский руководитель, как планируется, зачитает заявление, посвященное кораблестроению, в 00.30 23 декабря по московскому времени.
Читайте материал «Девять из десяти россиян заявили, что интересуются темой ИИ».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше