Песков ответил на слова Вэнса о «прорыве» США в переговорах

Россия не имеет представления о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» Вашингтона в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта Москвы и Киева. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения, — передает слова пресс-секретаря президента России телеканал «Россия 1».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после переговоров из плана США по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины были убраны некоторые «деструктивные» предложения. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.

Сам Трамп рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше.

