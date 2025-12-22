Песков ответил на слова Вэнса о «прорыве» США в переговорах

Россия не имеет представления о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» Вашингтона в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта Москвы и Киева. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.