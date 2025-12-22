Песков: Дмитриев будет передавать «сигналы в Кремль» не по телефону

«Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль», — сказал он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев сигналы по итогам переговоров в Майами перед вылетом обратно в Россию.
Ранее Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.
Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.