Песков: Дмитриев будет передавать «сигналы в Кремль» не по телефону

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать «сигналы в Кремль» об итогах переговоров в Майами не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Источник: Reuters

«Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль», — сказал он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев сигналы по итогам переговоров в Майами перед вылетом обратно в Россию.

Ранее Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

