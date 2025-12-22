Песков: Баку продолжает участвовать во всех форматах СНГ

Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах в рамках СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться», — сказал в эфире «Россия-1», комментируя отсутствие президента страны Ильхама Алиева на саммите в Санкт-Петербурге.
Он также отметил, что график работы президента «иногда не позволяет совершать поездки».
Песков также отметил, что Россия ценит итоги двусторонней встречи Путина и Алиева, которая состоялась в Душанбе. Москва намерена действовать в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, сказал представитель Кремля.
Ранее в администрации азербайджанского лидера сообщили, что Алиев решил не приезжать на саммит в Санкт-Петербург из-за плотного рабочего графика.
Напомним, в октябре Путин и Алиев встретились в Душанбе. Российский лидер подробно проинформировал коллегу о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года в Казахстане. Глава Азербайджана поблагодарил российского коллегу за внимание к расследованию и личный контроль над ситуацией.