Песков: Дмитриев передаст сигналы Кремлю о переговорах с США не по телефону

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать сигналы Кремлю об итогах переговоров в Майами с представителями США по Украине не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Первого канала.