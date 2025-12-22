Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Дмитриев передаст сигналы Кремлю о переговорах с США не по телефону

Глава РФПИ передаст в Кремль сведения по итогам переговоров с США в Майами по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать сигналы Кремлю об итогах переговоров в Майами с представителями США по Украине не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Первого канала.

«Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль», — отметил он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев информацию по контактам с американскими представителями.

Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев вылетел из Майами после завершения нескольких раундов переговоров с представителями США по вопросам урегулирования украинского конфликта. В переговорах участвовали спецпосланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, после завершения рабочей поездки глава РФПИ представит соответствующий доклад о контактах с США.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше