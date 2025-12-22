Песков: Дмитриев передаст сигналы Кремлю о переговорах с США не по телефону

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать сигналы Кремлю об итогах переговоров в Майами с представителями США по Украине не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Первого канала.
«Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль», — отметил он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев информацию по контактам с американскими представителями.
Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев вылетел из Майами после завершения нескольких раундов переговоров с представителями США по вопросам урегулирования украинского конфликта. В переговорах участвовали спецпосланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, после завершения рабочей поездки глава РФПИ представит соответствующий доклад о контактах с США.