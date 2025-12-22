Будапешт будет: в Киеве раскрыли дату решающей встречи Путина и Трампа

По мнению эксперта, американский лидер заинтересован в визите не меньше российского, так как ему необходимо поддержать партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле 2026 года. Кроме этого Бортник считает, что к февралю-марту ситуация на фронте достигнет критической точки, которая и станет фундаментом для окончательного торга.