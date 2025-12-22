Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отправился в гольф-клуб перед брифингом разведки

Президент США вместе с главой Пентагона выступит с заявлением на необъявленную тему.

Американский лидер Дональд Трамп перед брифингом разведки и совместным с министром войны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио заявлением решил сыграть в гольф, сообщает пресс-пул главы Белого дома.

«Кортеж президента прибыл в международный гольф-клуб Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, президент США из своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида планирует выступить в 16:30 по местному времени 22 декабря (00:30 мск 23 декабря) с заявлением, его содержание пока не указано. Известно, что во время заявления вместе с Трампом будут находиться глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Военно-морскими силами Соединённых Штатов Джон Фелан.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше