Трамп отправился в гольф-клуб перед брифингом разведки

Ранее сообщалось, президент США из своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида планирует выступить в 16:30 по местному времени 22 декабря (00:30 мск 23 декабря) с заявлением, его содержание пока не указано. Известно, что во время заявления вместе с Трампом будут находиться глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Военно-морскими силами Соединённых Штатов Джон Фелан.