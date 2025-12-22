Ричмонд
Захарова прокомментировала слова Каллас о суверенитете Дании

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Поддержка суверенитета Дании может рассматриваться Россией как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас.

Источник: © РИА Новости

В понедельник Каллас выступила в поддержку суверенитета Дании на фоне назначения в США спецпосланника по Гренландии. Она заверила, что ЕС поддерживает солидарность с королевством и островом. По ее мнению, так как Гренландия — это автономная территория Дании, то любые решения об изменении этого статуса могут принять только гренландцы и датчане.

«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — написала Захарова в Telegram-канале.

Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военную операцию предприняли без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

Приштина в одностороннем порядке в 2008 году провозгласила независимость республики Косово.

