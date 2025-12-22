Захарова прокомментировала слова Каллас о суверенитете Дании

В понедельник Каллас выступила в поддержку суверенитета Дании на фоне назначения в США спецпосланника по Гренландии. Она заверила, что ЕС поддерживает солидарность с королевством и островом. По ее мнению, так как Гренландия — это автономная территория Дании, то любые решения об изменении этого статуса могут принять только гренландцы и датчане.