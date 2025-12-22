В Великобритании рассматривают введение запрета соцсетей для детей младше 16 лет

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании обсуждает возможность запрета социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Несколькими днями ранее о необходимости введения подобных мер говорили главы Минздрава и Минкульта Великобритании, отмечая, что социальные сети сегодня стали «местом травли и запугивания».
В частности, решение последовать примеру Австралии и ограничить подросткам доступ к соцсетям рассматривается премьером Великобритании Киром Стармером. При этом ранее политик заявлял, что он выступает против такого запрета.
Теперь же британское правительство внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Австралии, которая ранее ввела ограничения на пользование соцсетями. Отмечается, что в случае, если австралийский опыт «окажется эффективным», Стармер согласится ввести подобный запрет в Великобритании.
Австралия 10 декабря стала первой страной в мире, запретившей социальные сети для детей младше 16 лет. Закон обязывает крупные платформы блокировать пользователей младше 16 лет. Компании, которые не выполнят требования, могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн австралийских долларов ($33 млн).-0-