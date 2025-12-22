Захарова связала заявление Каллас о Гренландии с отказом ЕС от Косова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о статусе Гренландии, связав его с позицией Евросоюза по вопросу Косова.
В своём Telegram-канале Захарова обратила внимание на слова Каллас о том, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, а любые изменения её статуса могут приниматься исключительно гренландцами и датчанами при уважении суверенитета и территориальной целостности государств.
«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — написала Захарова, указав на противоречие подобной позиции прежним подходам ЕС.
Ранее Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы ведущихся официальных переговорах России с Южной Кореей по «ядерной программе КНДР». По её словам, российская сторона не проводит никаких консультаций с Сеулом ни по вопросам межкорейских отношений, ни по теме, которую в Москве не считают существующей.
Дипломат подчеркнула, что подобные публикации являются попыткой выдать рабочую поездку южнокорейской делегации в Москву за официальные межгосударственные переговоры, и назвала такие вбросы не соответствующими действительности.