Захарова связала заявление Каллас о Гренландии с отказом ЕС от Косова

Ранее Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы ведущихся официальных переговорах России с Южной Кореей по «ядерной программе КНДР». По её словам, российская сторона не проводит никаких консультаций с Сеулом ни по вопросам межкорейских отношений, ни по теме, которую в Москве не считают существующей.