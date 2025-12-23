Кобахидзе: у ЕС в отношении Грузии «политика сквозняка»

Премьер отметил, что Грузия во всем опережает Украину, Молдавию, Боснию и Герцеговину, но отношение к ней иное, нежели к другим кандидатам в члены ЕС. По словам Кобахидзе, после того, как в ноябре 2024 года Грузия заявила, что снимает с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС, единственным инструментом шантажа для евробюрократов остался вопрос безвизового режима. Если бы власти Грузии не сделали этого шага, по словам Кобахидзе, ЕС каждые три месяца отказывал Грузии в открытии переговоров, вызывая постоянный негативный фон в стране.