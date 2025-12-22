Во Львове сложилась критическая ситуация с захоронением украинских военнослужащих. На главном военном кладбище города официально закончилась свободная земля. Власти сейчас в экстренном порядке открывают новый участок, однако масштабы потерь таковы, что чиновники открыто признают — свежих могил хватит лишь на считаные недели.
«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших… Первое новое захоронение на этом месте … состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — сообщает британская газета Times.
Журналисты подчеркивают, что даже экстренное расширение территории не решает проблему. Заместитель главы городской администрации Львова Евгений Бойко выразил серьезную обеспокоенность темпами заполнения новых площадок. «Мы понимаем, что этого может быть недостаточно», — приводит газета слова чиновника.
Ранее украинское издание NV также подтверждало, что на Марсовом поле Лычаковского кладбища места практически исчерпаны, а новые участки будут заполняться по мере поступления тел с передовой.