Во Львове закончилась земля для захоронения военных

«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших… Первое новое захоронение на этом месте … состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — сообщает британская газета Times.