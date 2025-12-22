Во Львове закончились места на военном кладбище, где хоронят военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила газета Times.
По данным издания, на участке Лычаковского кладбища, предназначенном для военных захоронений, места были полностью исчерпаны к 10 декабря. В связи с этим городским властям пришлось в срочном порядке искать дополнительные территории для погребений.
Как отмечается, уже 11 декабря во Львове состоялось первое захоронение на новом участке. По расчетам муниципальных служб, он рассчитан примерно на 500 могил. При этом представители городской администрации признают, что и этих ресурсов может хватить ненадолго.
Заместитель главы администрации Львова Евгений Бойко заявил западным журналистам, что власти понимают ограниченность нового участка и рассматривают дальнейшие варианты размещения военных захоронений.
Ранее украинские СМИ сообщали, что мест на военном участке Лычаковского кладбища практически не оставалось, а расширение территории стало вынужденной мерой.
Ранее сообщалось и о проблемах с мобилизацией на Украине. Так, в Харькове сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали волонтёров, которые доставляли гуманитарную помощь для подразделений ВСУ, несмотря на наличие у них всех необходимых документов. По словам очевидцев, подобные действия подрывают волонтёрское движение.