Власти Гданьска сообщили, что не могут занять здание генконсульства России

Власти города Гданьск не могут занять здания, где пока находится генконсульство России. Как рассказала заммэра города Эмилия Лодзиньская, в помещении остался один дипломат, поэтому любые действия с недвижимостью возможны лишь через суд.

Источник: Life.ru

По её словам, в мэрию поступило письмо от российской стороны. В нём указано, что в зданиях на улице Стефана Батория, 13 и 15 размещён административный и технический сотрудник. В таких условиях городские службы не имеют возможности взять объекты под контроль. В том же письме Россия сообщает, что считает эту недвижимость своей и требует обеспечить её неприкосновенность в рамках дипломатической собственности.

Мэрия Гданьска с этим не согласна. Лодзиньская заявила, что сведения земельного и ипотечного реестров указывают на Государственное казначейство Польши как владельца обоих зданий. Город намерен добиваться освобождения помещений в правовом порядке. Если российская сторона откажется передать здания добровольно, власти обратятся в Генеральную прокуратуру с просьбой подать иск от имени Государственного казначейства.

Напомним, Польша ранее объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Консульское обслуживание для россиян и иностранцев на польской территории теперь ограничено работой консульского отдела при посольстве в Варшаве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше