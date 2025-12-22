Власти Гданьска сообщили, что не могут занять здание генконсульства России

По её словам, в мэрию поступило письмо от российской стороны. В нём указано, что в зданиях на улице Стефана Батория, 13 и 15 размещён административный и технический сотрудник. В таких условиях городские службы не имеют возможности взять объекты под контроль. В том же письме Россия сообщает, что считает эту недвижимость своей и требует обеспечить её неприкосновенность в рамках дипломатической собственности.
Мэрия Гданьска с этим не согласна. Лодзиньская заявила, что сведения земельного и ипотечного реестров указывают на Государственное казначейство Польши как владельца обоих зданий. Город намерен добиваться освобождения помещений в правовом порядке. Если российская сторона откажется передать здания добровольно, власти обратятся в Генеральную прокуратуру с просьбой подать иск от имени Государственного казначейства.
Напомним, Польша ранее объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Консульское обслуживание для россиян и иностранцев на польской территории теперь ограничено работой консульского отдела при посольстве в Варшаве.
