Власти Гданьска сообщили, что не могут занять здание генконсульства России

По её словам, в мэрию поступило письмо от российской стороны. В нём указано, что в зданиях на улице Стефана Батория, 13 и 15 размещён административный и технический сотрудник. В таких условиях городские службы не имеют возможности взять объекты под контроль. В том же письме Россия сообщает, что считает эту недвижимость своей и требует обеспечить её неприкосновенность в рамках дипломатической собственности.