В Раде назвали условия для проведения выборов на Украине

В Верховной раде Украины перечислили четыре условия для проведения президентских выборов. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.Live», цитируя заявление спикера Рады Руслана Стефанчука.
«Предстоящие выборы требуют решения ряда вопросов, в частности, речь идет о: голосовании миллионов украинцев, находящихся сейчас за границей; присутствии иностранных наблюдателей», — говорится в сообщении.
Другими условиями для выборов является проведение голосования среди украинцев, принимающих участие в боевых действиях и гражданах страны, находящихся на подконтрольных России территориях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова обсудить обеспечение безопасности на выборах на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия проводила как президентские, так и региональные выборы, несмотря на участие в вооруженном конфликте. По словам Путина, при желании представители киевского режима могли бы устроить голосование.
Президент также подчеркнул, что важно соблюсти права украинских граждан, в настоящий момент находящихся на территории России.