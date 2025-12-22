Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова обсудить обеспечение безопасности на выборах на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия проводила как президентские, так и региональные выборы, несмотря на участие в вооруженном конфликте. По словам Путина, при желании представители киевского режима могли бы устроить голосование.