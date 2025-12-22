Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

«Венесуэла подтверждает свое стремление к миру, но также абсолютно четко заявляет, что готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и ресурсы в соответствии с законом», — зачитал послание в эфире телеканала Venezolana de Television глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Мадуро заявил о давлении США на Венесуэлу и отметил, что американские вооруженные силы совершили 28 нападений на гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана, «в результате чего 104 человека были казнены без суда и следствия». Президент подчеркнул, что Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.