В России вынесен первый приговор за «совет» об аборте

История началась, когда подопечная благотворительного фонда «Женщины за жизнь» сообщила своему партнеру о беременности. Вместо поддержки она получила предложение сделать аборт. Женщина разорвала отношения и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы фонда. Как уточняет издание, летом 2025 года на свет появились мальчик и девочка, а отец детей теперь обязан выплатить государству пять тысяч рублей.