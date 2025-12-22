В России вынесен первый приговор за «совет» об аборте

В России вынесен первый в истории судебный вердикт по делу о склонении женщины к искусственному прерыванию беременности. Мировой судья в Мордовии признал мужчину виновным в административном правонарушении после того, как тот потребовал от своей партнерши избавиться от нерожденной двойни.
«Назначено административное наказание — административный штраф», — говорится в официальном сообщении на сайте суда. Уведомление о взыскании было вручено виновнику 22 декабря.
История началась, когда подопечная благотворительного фонда «Женщины за жизнь» сообщила своему партнеру о беременности. Вместо поддержки она получила предложение сделать аборт. Женщина разорвала отношения и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы фонда. Как уточняет издание, летом 2025 года на свет появились мальчик и девочка, а отец детей теперь обязан выплатить государству пять тысяч рублей.
Мордовой первой приняла соответствующий региональный закон еще в августе 2023 года. Согласно документу, склонение к аборту путем уговоров, подкупа или обмана карается штрафами до 200 тысяч рублей. При этом правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, удалось ли убедить женщину или она сохранила ребенка.