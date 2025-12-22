Мизулина: в России создадут аналог Call of Duty с боевиками ВСУ

В качестве «мишеней» депутаты обозначили представителей недружественных стран.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала предложение депутатов создать отечественный аналог игры Call of Duty. Об этом общественница заявила в telegram-канале.
«Депутаты предложили создать отечественный аналог Call of Duty в качестве ответа на “русофобию” в игре. Они просят создать русский шутер ААА-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)», — сообщила Мизулина.
Сообщается, что законодатели уже обратились с таким предложением в Минцифры. Для создания и продвижение игры депутаты предложили ввести льготное кредитование.