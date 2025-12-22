Захарова указала на двойные стандарты в ЕС после заявления Каллас.
Россия расценила недавнее заявление главы евродипломатии Кайи Каллас о статусе Гренландии как фактический отказ Евросоюза от признания «независимости» Косова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя позицию Брюсселя по территориальной целостности Дании и ее автономной территории.
«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оно опубликовано в ее telegram-канале.
Глава европейской дипломатии ранее подчеркнула, что Евросоюз «продолжает выражать солидарность с Данией и Гренландией», напомнив, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и любые изменения ее статуса могут приниматься только гренландцами и датчанами. Она также заявила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности стран, а также соблюдения международных обязательств, в том числе закрепленных в Уставе ООН и документах НАТО. В МИД РФ связали эти формулировки с позицией по сербско-косовскому досье и указали, что теперь ждут от Брюсселя практического следования провозглашенным им же принципам.
Ранее Кая Каллас уже оказывалась в центре дипломатического скандала с осуждением от своих прямых коллег, а не только России. Она продвигала идею использования замороженных российских активов для кредитования Украины, что вызвало недовольство ряда европейских политиков. В частности, Бельгия настаивала на гарантиях на случай ответных мер Москвы и заручилась поддержкой Италии.