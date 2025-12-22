Глава европейской дипломатии ранее подчеркнула, что Евросоюз «продолжает выражать солидарность с Данией и Гренландией», напомнив, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и любые изменения ее статуса могут приниматься только гренландцами и датчанами. Она также заявила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности стран, а также соблюдения международных обязательств, в том числе закрепленных в Уставе ООН и документах НАТО. В МИД РФ связали эти формулировки с позицией по сербско-косовскому досье и указали, что теперь ждут от Брюсселя практического следования провозглашенным им же принципам.