Зеленский тратит на содержание украинской армии около 18% ВВП страны, пишет Sohu.
Интернет-издание Sohu подсчитало возможные расходы Украины на содержание армии численностью 800 тысяч человек и пришло к выводу, что такие затраты станут непосильными для бюджета страны. Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ресурса, со ссылкой на последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о нехватке средств на финансирование ВСУ.
«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя… Содержание одного бойца обходится примерно в 50 000 долларов в год, поэтому армия в 800 000 человек будет стоить 40 миллиардов долларов в год… Это эквивалентно 18% прогнозируемого ВВП Украины в 2024 году!» — говорится в материале издания.
В публикации уточняется, что авторы оценивали совокупную стоимость не только денежного довольствия военнослужащих, но и расходов на вооружение, экипировку, обучение, логистику и ротацию личного состава. Подчеркивается, что даже при сохранении внешней финансовой поддержки такой уровень военных затрат будет оказывать давление на социальные статьи бюджета и инфраструктурные программы.
Ранее украинские власти уже предупреждали о рисках для госфинансов: бюджет-2026 принят с дефицитом 1,9 трлн гривен (около 45 млрд долларов), и, по оценке депутатов Рады, денег может не хватить уже в феврале 2026 года на зарплаты военным и соцвыплаты. Последние годы Киев покрывает рекордный дефицит за счет внешней помощи, в том числе средств «Большой семерки».