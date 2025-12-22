«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя… Содержание одного бойца обходится примерно в 50 000 долларов в год, поэтому армия в 800 000 человек будет стоить 40 миллиардов долларов в год… Это эквивалентно 18% прогнозируемого ВВП Украины в 2024 году!» — говорится в материале издания.