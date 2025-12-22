Карлсон заявил, что ненависть к белому населению стала нормой в США

Выступая на мероприятии организации Turning Point USA, Карлсон заявил, что в американской столице продолжается борьба за контроль над республиканской коалицией. По его словам, многие представители политического истеблишмента пока не определились с будущим партии, однако уже ясно, что они не готовы поддержать кандидатуру Вэнса.