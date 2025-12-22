Карлсон заявил, что ненависть к белому населению стала нормой в США

Американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что ненависть к белому населению в США стала общепринятым явлением. Об этом он сказал в интервью бывшему конгрессмену Мэтту Гетцу.
По словам Карлсона, в Соединенных Штатах сформировалась институционализированная система, в рамках которой дискриминация направлена именно против белых граждан. Он утверждает, что представители этой группы сталкиваются с ограничениями при приеме на работу, получении федеральных грантов и поступлении в колледжи.
Журналист отметил, что подобная практика сохраняется и в настоящее время, несмотря на публичные заявления о равенстве и недискриминации.
Ранее Такер Карлсон также высказывался о внутриполитической ситуации в США и борьбе внутри Республиканской партии. По его словам, у вице-президента США Джей Ди Вэнса есть значительное число оппонентов в Вашингтоне, которые не хотят видеть его в качестве возможного преемника Дональда Трампа.
Выступая на мероприятии организации Turning Point USA, Карлсон заявил, что в американской столице продолжается борьба за контроль над республиканской коалицией. По его словам, многие представители политического истеблишмента пока не определились с будущим партии, однако уже ясно, что они не готовы поддержать кандидатуру Вэнса.