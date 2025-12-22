Ричмонд
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать суверенитет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности республики защищать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии с законом.

Венесуэльский руководитель подготовил письмо странам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем государствам ООН.

Мадуро сказал о давлении со стороны США в отношении Венесуэлы. Также он заявил, что американские вооруженные силы осуществили 28 атак, целью которых были гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше