Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать суверенитет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности республики защищать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии с законом.
Венесуэльский руководитель подготовил письмо странам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем государствам ООН.
Мадуро сказал о давлении со стороны США в отношении Венесуэлы. Также он заявил, что американские вооруженные силы осуществили 28 атак, целью которых были гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана.
