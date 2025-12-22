В публикации говорится о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями. Ответ Пекина уже последовал: в КНР сообщили, что информация о якобы наращивания военного потенциала является попытками очернить страну и целенаправленно ввести в заблуждение международное сообщество.
Ранее правительство США одобрило продажу Тайваню нескольких пакетов вооружений на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. В перечень вошли ракетные системы HIMARS, противотанковые комплексы и беспилотники, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В списке: противотанковые комплексы Javelin на $375 млн, беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600 на $1,1 млрд, а также запасные части для вертолётов AH-1W SuperCobra на $96 млн.
