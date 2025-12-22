Пентагон обвинил Китай в размещении более 100 ракет на границе с Монголией

Ранее правительство США одобрило продажу Тайваню нескольких пакетов вооружений на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. В перечень вошли ракетные системы HIMARS, противотанковые комплексы и беспилотники, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В списке: противотанковые комплексы Javelin на $375 млн, беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600 на $1,1 млрд, а также запасные части для вертолётов AH-1W SuperCobra на $96 млн.