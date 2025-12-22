Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон обвинил Китай в размещении более 100 ракет на границе с Монголией

Министерство войны Соединённых Штатов подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китайская Народная Республика могла разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. Об этом информирует Reuters.

Источник: Life.ru

В публикации говорится о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями. Ответ Пекина уже последовал: в КНР сообщили, что информация о якобы наращивания военного потенциала является попытками очернить страну и целенаправленно ввести в заблуждение международное сообщество.

Ранее правительство США одобрило продажу Тайваню нескольких пакетов вооружений на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. В перечень вошли ракетные системы HIMARS, противотанковые комплексы и беспилотники, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. В списке: противотанковые комплексы Javelin на $375 млн, беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600 на $1,1 млрд, а также запасные части для вертолётов AH-1W SuperCobra на $96 млн.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше