Конгрессвумен Грин: проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов

Госдолг США, достигший отметки в 38 триллионов долларов, теперь обходится налогоплательщикам в 1 триллион долларов ежегодно только на выплату процентов, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в понедельник.
В своем сообщении в соцсети X* она подчеркнула, что, несмотря на столь значительные расходы на обслуживание долга, рассматривается план восстановления сектора Газа стоимостью 112,1 миллиарда долларов.
«Причем США готовы выделить половину этой суммы в виде грантов и гарантий по кредитам», — написала она Грин.
Она отметила, что для начала реализации этого плана необходимо расчистить колоссальное количество обломков — 68 миллионов тонн, оставшихся после разрушений. Под обломками, предположительно, находятся тела более 10 тысяч погибших.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Соединенными Штатами резолюцию, поддерживающую масштабный план урегулирования ситуации в секторе Газа. Американский план предполагает введение временного международного управления сектором Газа и создание «совета мира» под руководством Трампа, а также наделение международных стабилизационных сил полномочиями по обеспечению безопасности в координации с Израилем и Египтом.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.