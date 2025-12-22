Ричмонд
Конгрессвумен Грин: проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов

Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов.

Источник: Аргументы и факты

Госдолг США, достигший отметки в 38 триллионов долларов, теперь обходится налогоплательщикам в 1 триллион долларов ежегодно только на выплату процентов, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в понедельник.

В своем сообщении в соцсети X* она подчеркнула, что, несмотря на столь значительные расходы на обслуживание долга, рассматривается план восстановления сектора Газа стоимостью 112,1 миллиарда долларов.

«Причем США готовы выделить половину этой суммы в виде грантов и гарантий по кредитам», — написала она Грин.

Она отметила, что для начала реализации этого плана необходимо расчистить колоссальное количество обломков — 68 миллионов тонн, оставшихся после разрушений. Под обломками, предположительно, находятся тела более 10 тысяч погибших.

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Соединенными Штатами резолюцию, поддерживающую масштабный план урегулирования ситуации в секторе Газа. Американский план предполагает введение временного международного управления сектором Газа и создание «совета мира» под руководством Трампа, а также наделение международных стабилизационных сил полномочиями по обеспечению безопасности в координации с Израилем и Египтом.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

