«Рождество будет без войны, но угроза войны не миновала», — сказал глава правительства, подчеркнув, что «в Европе за закрытыми дверями идет подготовка к войне» с Россией. По его мнению, об этом свидетельствуют, в частности, итоги последнего саммита Евросоюза, состоявшегося
Орбан считает, что этот шаг ведет к эскалации украинского конфликта и увеличивает риск непосредственного столкновения стран ЕС с Россией. «Мы настолько близки к войне, что венгерская общественность и представить себе не может», — отметил премьер.
Он обратил внимание, что сложившаяся ситуация свидетельствует о серьезных разногласиях внутри НАТО, где США выступают за мирное разрешение украинского кризиса, а их европейские союзники — за продолжение действий на поле боя. «Раньше было невозможно представить, чтобы Соединенные Штаты сказали бы чему-то в НАТО “нет”, а Европа это не выполнила», — подчеркнул Орбан.
По его мнению, подавляющее большинство европейцев не хочет войны, однако различные группы интересов, наживающиеся на военных заказах, подталкивают политиков к сохранению конфликта на Украине. При этом лидеры ЕС хотят, чтобы Европа была готова к войне с Россией к 2030 году, напомнил премьер. Он отметил, что считает своей задачей не позволить втянуть Венгрию в эту опасную авантюру, а также не допустить столкновения европейских стран с РФ.