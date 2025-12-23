Орбан: Европа встретит Рождество без войны

По его мнению, подавляющее большинство европейцев не хочет войны, однако различные группы интересов, наживающиеся на военных заказах, подталкивают политиков к сохранению конфликта на Украине. При этом лидеры ЕС хотят, чтобы Европа была готова к войне с Россией к 2030 году, напомнил премьер. Он отметил, что считает своей задачей не позволить втянуть Венгрию в эту опасную авантюру, а также не допустить столкновения европейских стран с РФ.