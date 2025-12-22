Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности. При этом часть из них, по словам нелегитимного лидера страны, не будут обнародованы.
«Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности. Именно их должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», — сообщил Зеленский во время пресс-конференции.
Глава киевского режима также сообщил, что Украина якобы составила рамочный договор о гарантиях безопасности с США и странами Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что российская сторона передала Соединенным Штатам дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, инициативы дополняют уже обсуждаемые позиции и направлены на достижение долгосрочных договоренностей.