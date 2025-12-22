Финляндия обвинила российских волков в убийстве северных оленей

За текущий год волки убили около 1950 оленей, сообщает Ассоциация оленеводов Финляндии, ведущая постоянный учёт поголовья. Для сравнения, в прошлом году потери были почти на треть меньше. Специалисты отмечают, что уход российских охотников на СВО и прекращение отстрела хищников мог способствовать резкому увеличению численности таких животных, как медведи, росомахи, рыси и волки.