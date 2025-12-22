За текущий год волки убили около 1950 оленей, сообщает Ассоциация оленеводов Финляндии, ведущая постоянный учёт поголовья. Для сравнения, в прошлом году потери были почти на треть меньше. Специалисты отмечают, что уход российских охотников на СВО и прекращение отстрела хищников мог способствовать резкому увеличению численности таких животных, как медведи, росомахи, рыси и волки.
Институт природных ресурсов Финляндии за последнее десятилетие анализировал тысячи образцов экскрементов и мочи волков и недавно выявил новые ДНК-маркеры, ранее не встречавшиеся в стране, что, по оценке учёных, указывает на животных из России.
Хотя финские волки по-прежнему относятся к видам, находящимся на грани исчезновения, правительство недавно разрешило их отстрел. Министерство сельского и лесного хозяйства заявило, что это решение продиктовано необходимостью контроля численности хищников.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт выступила против распространения пропаганды о «российской угрозе». Она отметила, что предупреждения о якобы неизбежной эскалации конфликта с РФ служат оправданием для перевооружения и политики конфронтации. По её словам, такая тактика может стать самосбывающимся пророчеством.
