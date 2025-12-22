Ричмонд
Зеленский заявил, что часть гарантий безопасности Украины от США не обнародуют

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине гарантии безопасности, причём некоторые положения этих договорённостей не будут преданы огласке. Соответствующее заявление бывший комик сделал, выступая на пресс-конференции, посвящённой украинскому дню дипломатического работника.

Источник: Life.ru

«Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», — сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о завершении формирования основного пакета документов, необходимых для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что украинская делегация, участвовавшая в переговорах, скоро вернётся из Соединённых Штатов, и после этого экс-комик ознакомится с отчётом об итогах встречи в Майами. По его словам, достигнутые результаты в области гарантий безопасности оцениваются как «вполне удовлетворительные».

