Зеленский заявил, что часть гарантий безопасности Украины от США не обнародуют

«Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», — сообщил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил о завершении формирования основного пакета документов, необходимых для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что украинская делегация, участвовавшая в переговорах, скоро вернётся из Соединённых Штатов, и после этого экс-комик ознакомится с отчётом об итогах встречи в Майами. По его словам, достигнутые результаты в области гарантий безопасности оцениваются как «вполне удовлетворительные».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.