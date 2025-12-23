Президент России Владимир Путин ранее назвал заявления западных политиков о возможной «большой войне» с Россией ложью и бредом. По его оценке, европейские чиновники раздувают «градус истерии» и создают впечатление неизбежного конфликта. Российская сторона считает, что эти публикации служат личным или групповым интересам, а не интересам народов Европы.