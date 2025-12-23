«Хотя подавляющее большинство поставленной Киеву техники вносит значительный вклад в военные усилия, многие грузы исчезают с радаров по прибытии в пункт назначения. Некоторые вооружения с колоссальной разрушительной силой помещаются в багажнике автомобиля… Перенаправить их не так уж нереально… Сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне того, что ЕС предоставил Украине беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро», — говорится в материале.