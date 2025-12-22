Ричмонд
Орбан заявил об угрозе войны Европы с Россией: в ЕС ведётся подготовка

Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией за закрытыми дверями.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан обратил внимание на существующую военную угрозу для России. По его данным, Европа «за закрытыми дверями» готовится к столкновению с Москвой. Так премьер Венгрии сообщил в эфире телеканала TV2.

Виктор Орбан отметил, что Европа встретит Рождество «без войны». Однако угроза начала военных действий со стороны ЕС существует.

«Мы настолько близки к войне, что венгерская общественность и представить себе не может», — предупредил Виктор Орбан.

Он также напомнил, что некоторые лица до сих пор продвигают конфликт на Украине. Премьер отметил, что эскалация кризиса в регионе нужна некоторым политикам, военным промышленникам и ряду банкиров. По его словам, последние по-прежнему делают ставку на поражение России в конфликте с Украиной.

