Венгерский премьер Виктор Орбан обратил внимание на существующую военную угрозу для России. По его данным, Европа «за закрытыми дверями» готовится к столкновению с Москвой. Так премьер Венгрии сообщил в эфире телеканала TV2.
Виктор Орбан отметил, что Европа встретит Рождество «без войны». Однако угроза начала военных действий со стороны ЕС существует.
«Мы настолько близки к войне, что венгерская общественность и представить себе не может», — предупредил Виктор Орбан.
Он также напомнил, что некоторые лица до сих пор продвигают конфликт на Украине. Премьер отметил, что эскалация кризиса в регионе нужна некоторым политикам, военным промышленникам и ряду банкиров. По его словам, последние по-прежнему делают ставку на поражение России в конфликте с Украиной.