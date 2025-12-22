Карлсон заявил о распространённой ненависти к белому населению в США

«В Соединённых Штатах институционализированная ненависть направлена против белых», — сказал Карлсон.
Журналист отметил, что подобное отношение стало общепринятым элементом общественной среды. По его словам, белые американцы сталкиваются с ограничениями при трудоустройстве, получении федеральных грантов и поступлении в колледжи. Карлсон считает, что эти барьеры носят системный характер и поддерживаются на уровне институтов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением после стрельбы у Белого дома. Он подтвердил, что задержанный по делу прибыл из Афганистана, и возложил ответственность за его въезд в страну на предыдущую администрацию. Американский лидер назвал Афганистан «адской дырой на земле» и связал произошедшее с провалами миграционной политики. Трамп также охарактеризовал инцидент как преступление против всей нации и человечности, выступив с жёсткой риторикой в адрес своих политических оппонентов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.