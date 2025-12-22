Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон заявил о распространённой ненависти к белому населению в США

Журналист Такер Карлсон заявил о распространённой ненависти к белому населению в Соединённых Штатах. Это следует из опубликованного интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем.

Источник: Life.ru

«В Соединённых Штатах институционализированная ненависть направлена против белых», — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что подобное отношение стало общепринятым элементом общественной среды. По его словам, белые американцы сталкиваются с ограничениями при трудоустройстве, получении федеральных грантов и поступлении в колледжи. Карлсон считает, что эти барьеры носят системный характер и поддерживаются на уровне институтов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением после стрельбы у Белого дома. Он подтвердил, что задержанный по делу прибыл из Афганистана, и возложил ответственность за его въезд в страну на предыдущую администрацию. Американский лидер назвал Афганистан «адской дырой на земле» и связал произошедшее с провалами миграционной политики. Трамп также охарактеризовал инцидент как преступление против всей нации и человечности, выступив с жёсткой риторикой в адрес своих политических оппонентов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше