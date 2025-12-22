Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У экс-генпрокурора Украины Пискуна при обыске нашли золото и ценности на €1 млн

На вилле в Ницце у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна обнаружили €90 тыс., три килограмма золота и коллекцию из 18 премиальных часов на сумму свыше €1 млн. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Источник: Life.ru

Бывший генпрокурор не предоставил документов, подтверждающих законное происхождение валюты, приобретение золотых слитков и ввоз часов во Францию. Полиция возбудила дело факту отмывания средств, полученных преступным путём. По данным окружения Пискуна, после задержания его отпустили.

Ранее Life.ru писал, что французские правоохранители провели обыски у Пискуна по запросу украинского ведомства. Точная причина операции не называется, но, по данным журналистов, она связана с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Следователи подозревают, что Пискун тогда получил взятку за прекращение уголовного производства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.