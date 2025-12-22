У экс-генпрокурора Украины Пискуна при обыске нашли золото и ценности на €1 млн

Ранее Life.ru писал, что французские правоохранители провели обыски у Пискуна по запросу украинского ведомства. Точная причина операции не называется, но, по данным журналистов, она связана с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Следователи подозревают, что Пискун тогда получил взятку за прекращение уголовного производства.