У экс-генпрокурора Украины Пискуна при обыске нашли золото и ценности на €1 млн

Бывший генпрокурор не предоставил документов, подтверждающих законное происхождение валюты, приобретение золотых слитков и ввоз часов во Францию. Полиция возбудила дело факту отмывания средств, полученных преступным путём. По данным окружения Пискуна, после задержания его отпустили.
Ранее Life.ru писал, что французские правоохранители провели обыски у Пискуна по запросу украинского ведомства. Точная причина операции не называется, но, по данным журналистов, она связана с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Следователи подозревают, что Пискун тогда получил взятку за прекращение уголовного производства.
* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.