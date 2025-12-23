В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование», — говорится в сообщении правоохранительных органов Гелдерланда в X. Инцидент произошел около 18.45 по местному времени в начале праздничного светового шоу. Зрители стояли по бокам от трассы в ожидании торжественного проезда колонны украшенной сельскохозяйственной техники.