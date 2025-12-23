Ричмонд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

За рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница. Она получила легкие травмы и была задержана. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, подразделения полиции и пожарные, также были задействованы санитарные вертолеты.

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу в ходе праздничного светового шоу в нидерландском городе Нунспейт (провинция Гелдерланд). Об этом сообщили местные органы полиции.

«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование», — говорится в сообщении правоохранительных органов Гелдерланда в X. Инцидент произошел около 18.45 по местному времени в начале праздничного светового шоу. Зрители стояли по бокам от трассы в ожидании торжественного проезда колонны украшенной сельскохозяйственной техники.

Все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит осмотр места аварии. Муниципальные власти сообщили о досрочном прекращении праздничного мероприятия. -0-