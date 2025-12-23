Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США хочет опубликовать новый архив из дела Эпштейна

Конгрессмен Ханна: Минюст США опубликует новые документы по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Минюст США может обнародовать новую порцию архивных документов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом информировал американских конгрессмен Ро Ханна, который представляет штат Калифорния и является членом демократической партии.

«Мы слышали, что сегодня днем будет еще одна публикация Министерства юстиции США по делу Эпштейна», — написал конгрессмен в социальной сети X, добавив, что общественность ожидает опубликования протоколов допросов свидетелей, а также архива электронной почты Эпштейна.

Ранее президент США призвал однопартийцев поддержать публикацию файлов Эпштейна, несмотря на то, что скандал вокруг уличённого в сексуальных преступлениях миллиардера может поставить под угрозу президентство самого Трампа.

Напомним, по меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Большей частью это были фото обнажённых женщин, а также изображение Эпштейна вместе с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше