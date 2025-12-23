Минюст США хочет опубликовать новый архив из дела Эпштейна

Минюст США может обнародовать новую порцию архивных документов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом информировал американских конгрессмен Ро Ханна, который представляет штат Калифорния и является членом демократической партии.
«Мы слышали, что сегодня днем будет еще одна публикация Министерства юстиции США по делу Эпштейна», — написал конгрессмен в социальной сети X, добавив, что общественность ожидает опубликования протоколов допросов свидетелей, а также архива электронной почты Эпштейна.
Ранее президент США призвал однопартийцев поддержать публикацию файлов Эпштейна, несмотря на то, что скандал вокруг уличённого в сексуальных преступлениях миллиардера может поставить под угрозу президентство самого Трампа.
Напомним, по меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Большей частью это были фото обнажённых женщин, а также изображение Эпштейна вместе с действующим президентом США Дональдом Трампом.