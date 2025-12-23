СМИ сообщили об освобождении экс-генпрокурора Украины Пискуна во Франции

Ранее сообщалось, что французская полиция провела обыски у Святослава Пискуна по запросу украинских правоохранительных органов. Украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований писали, что собранных материалов достаточно для его возможного задержания. По данным журналистов, следственные действия могли быть связаны с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Тогда Пискуна подозревали в получении взятки за прекращение уголовного производства. Сам экс-генпрокурор ранее публично эти обвинения не комментировал.