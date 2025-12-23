СМИ сообщили об освобождении экс-генпрокурора Украины Пискуна во Франции

«Согласно информации окружения бывшего генпрокурора, французы его отпустили, но расследование продолжается», — говорится в сообщении.
По данным источников издания, французские правоохранительные органы провели обыск и изъяли у Пискуна крупную сумму наличных и ценности. Речь идёт о 90 тысячах евро, трёх килограммах золота и 18 наручных часах элитных марок. Общую стоимость имущества источники оценивают более чем в один миллион евро. Сообщается, что экс-генпрокурор не смог объяснить происхождение изъятых средств и предметов. В связи с этим французские органы начали расследование по делу о легализации доходов, полученных преступным путём. Следственные действия продолжаются, процессуальный статус Пискуна уточняется.
Святослав Пискун ранее занимал пост генерального прокурора Украины в разные годы. В настоящее время ему 66 лет. Официальные комментарии французских властей по делу пока не поступали.
Ранее сообщалось, что французская полиция провела обыски у Святослава Пискуна по запросу украинских правоохранительных органов. Украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований писали, что собранных материалов достаточно для его возможного задержания. По данным журналистов, следственные действия могли быть связаны с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Тогда Пискуна подозревали в получении взятки за прекращение уголовного производства. Сам экс-генпрокурор ранее публично эти обвинения не комментировал.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.