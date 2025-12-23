Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поручил поменять даты праздников на Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский поручил изменить календарь праздников Украины. Об этом бывший комик сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня мы говорили с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. Среди прочего попросил Стефанчука совместно с депутатским корпусом, с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают плохие совпадения», — сказал Зеленский.

По его словам, изменения коснутся, в частности, профессиональных праздников, которые остались с советских времён. Ранее аналогичная практика уже была применена к Рождеству: праздник перенесли с 7 января на 25 декабря, чтобы приблизить его к католической традиции. Зеленский подчеркнул, что новые изменения должны быть логичными и последовательными.

Главарь киевского режима отметил необходимость участия депутатов, чиновников и представителей гражданского общества в подготовке предложений. Экс-комик подчеркнул, что цель реформирования календаря — исключить «плохие совпадения» с датами советского происхождения и создать новые подходы к праздничным дням.

Ранее сообщалось, что Киев готовит новые санкции. Зеленский сообщил о разработке новых ограничительных мер в видеообращении в социальных сетях. Он не уточнил, против кого именно будут направлены ограничения и в какие сроки планируют их утвердить.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.