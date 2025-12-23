«Сегодня мы говорили с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. Среди прочего попросил Стефанчука совместно с депутатским корпусом, с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают плохие совпадения», — сказал Зеленский.
По его словам, изменения коснутся, в частности, профессиональных праздников, которые остались с советских времён. Ранее аналогичная практика уже была применена к Рождеству: праздник перенесли с 7 января на 25 декабря, чтобы приблизить его к католической традиции. Зеленский подчеркнул, что новые изменения должны быть логичными и последовательными.
Главарь киевского режима отметил необходимость участия депутатов, чиновников и представителей гражданского общества в подготовке предложений. Экс-комик подчеркнул, что цель реформирования календаря — исключить «плохие совпадения» с датами советского происхождения и создать новые подходы к праздничным дням.
Ранее сообщалось, что Киев готовит новые санкции. Зеленский сообщил о разработке новых ограничительных мер в видеообращении в социальных сетях. Он не уточнил, против кого именно будут направлены ограничения и в какие сроки планируют их утвердить.
