Иностранцы устроили массовую драку со стрельбой в центре Киева

В Киеве военный пострадал в устроенной иностранцами массовой драке.

Источник: Комсомольская правда

Массовая драка, переросшая в перестрелку, произошла в центре Киева. Украинское издание «Страна» информирует, что зачинщиками и участниками столкновения были иностранцы.

Сообщается, что в конфликте участвовало более десяти иностранных граждан, драка и стрельба продолжались около часа. При этом пострадали люди.

«Одним из пострадавших оказался военный», — сказано в публикации.

Ранее украинские военные устроили перестрелку между собой под Киевом. Яблоком раздора стало здание санатория.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина взорвал гранату после того, как поссорился с персоналом торгового центра.

Ранее в Киеве в студии армейского радио произошел взрыв, ведущая получила ранения. Сообщалось, что сдетонировал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.