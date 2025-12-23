Массовая драка, переросшая в перестрелку, произошла в центре Киева. Украинское издание «Страна» информирует, что зачинщиками и участниками столкновения были иностранцы.
Сообщается, что в конфликте участвовало более десяти иностранных граждан, драка и стрельба продолжались около часа. При этом пострадали люди.
«Одним из пострадавших оказался военный», — сказано в публикации.
Ранее украинские военные устроили перестрелку между собой под Киевом. Яблоком раздора стало здание санатория.
Также сообщалось, что в Киеве мужчина взорвал гранату после того, как поссорился с персоналом торгового центра.
Ранее в Киеве в студии армейского радио произошел взрыв, ведущая получила ранения. Сообщалось, что сдетонировал армейский взрыватель, находившийся в студии в качестве экспоната.