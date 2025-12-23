Песков заявил, что не знает о «прорыве» США в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о достижении «прорыва» на переговорах по Украине, отметив, что не располагает информацией о сути этих заявлений.
— Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Представитель Кремля также добавил, что обсуждать серьезное урегулирование конфликта в публичном режиме вряд ли возможно, выразив уверенность, что со временем Москва получит необходимые разъяснения от американской стороны.
22 декабря научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что детали переговоров в Майами с участием спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не раскрывали из-за опасений саботажа.
Ранее Дмитриев рассказал, что разжигателям войны не удалось сорвать переговоры, которые прошли в Майами. 22 декабря он также сообщил, что следующие переговоры с Соединенными Штатами могут пройти в Москве.