RT: МИД РФ эвакуирует дипломатов и их семьи из Венесуэлы

В стране вероятна конфронтация с США.
Министерство иностранных дел РФ начало процесс эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Венесуэлы. Об этом сообщает Russia Today, со ссылкой на иностранные СМИ.
«МИД России начал эвакуацию семей российских дипломатов из Венесуэлы, утверждает Associated Press. Агентство ссылается на неназванного сотрудника европейской разведки», — сообщает RT в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о скачке мировых цен на нефть на фоне морской блокады Венесуэлы со стороны США. Об этом пишет RT.
МИД РФ опроверг информацию об эвакуации российского посольства. «Классическая дезинформация, чтобы повлиять на ситуацию внутри Венесуэлы», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.