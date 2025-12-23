3 миллиарда, тайный посёлок и вилла. Кому на самом деле отошла империя Жириновского

По документам это домовладение (состоящее из четырёх корпусов, парковки на 50 машин и леса из голубых елей) принадлежит АО «Совхоз имени М. Горького». Директором этого предприятия являлся Сергей Абельцев — соучредитель фонда Жириновского, видный элдэпээровец и депутат Госдумы. Прошлым летом его арестовали по обвинению в мошенничестве. Ровно через год была выставлена на продажу и знаменитая вилла в Кузьминках. Сначала ценник стоял на 800 млн, позднее на 600 млн рублей. Журналисты заметили это объявление только в октябре 2025 года. После возникшей шумихи оно было снято с публикации. Вероятно, покупателя не нашли.