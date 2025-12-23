3 миллиарда, тайный посёлок и вилла. Кому на самом деле отошла империя Жириновского

3 миллиарда. Кому они достались?
Если верить последней декларации Владимира Вольфовича, то на момент смерти у него из недвижимости оставалась лишь панельная однушка возле парка «Сокольники». Дело в том, что ещё при жизни политик переписал всё на родню, коммерческие структуры и партию. А некоторое жильё, которым он пользовался, формально принадлежало не ему, а его деловым партнёрам.
После кончины Жириновского оставалось поделить три миллиарда рублей на его счету. Согласно завещанию, 70% отошло партии, 10% — основанному Жириновским вузу, а 20% — его детям: Игорю Лебедеву (Давиду Гарсии), Анастасии Боцан-Харченко и Олегу Жириновскому (Эдельштейну).
Как выяснил Life.ru, покойный сделал максимум возможного, чтобы его империя не развалилась.
Улица Жириновского: вход только своим.
До остановки «Улица Жириновского» легко добраться на автобусе — это у природного заповедника «Долина реки Сетунь». Но прогуляться дальше не получится. Улица пролегает по клубному посёлку «Нежинская, 14». Путь перегорожен пунктом охраны и глухими заборами.
Ошибаются те, кто говорят, что политик жил в первом же доме за воротами — пятиэтажном с башенкой. На самом деле он занимал таунхаус в самой глубине закрытой территории. А соседними таунхаусами пользовались все члены большой семьи Жириновского, в том числе две внебрачные ветви и племянницы. Наверняка селились рядом и другие близкие ему люди. Посёлок, если верить картам, небольшой — на 22 дома, и в каждом одна-две квартиры.
Гнездо Владимира Вольфовича было возведено в 1993—1996 годах. Сейчас посёлок не такой уж и элитный. Над ним нависли и словно подглядывают новостройки. Впрочем, цены всё равно кусаются. На риелторских сайтах в продаже есть квартиры за 125 млн и 400 млн рублей.
По данным СМИ, более половины здешней недвижимости изначально принадлежала родным Жириновского и связанным с ними структурам. Но, как сейчас, неизвестно. Ликвидированы и ТСЖ, которым руководила экс-супруга политика Галина Лебедева, и компания «Телми», на балансе которой оседали активы. Впрочем, на их месте возникли фирмы «Замок звезды» и «Раритет-Юг», чьим единственным учредителем является всё та же Галина Лебедева.
Знаменитая «баня» в Кузьминках.
Самой знаменитой резиденцией политика всегда считалась оранжевая с зелёной крышей вилла в Кузьминках на Волжском бульваре. В типичном спальном районе она выглядит инородным телом посреди панелек. Если опросить местных, то многие из них скажут, что лично видели там Жириновского в домашних халате и тапочках.
— До перестройки это была автобаза конструкторского бюро. Ходили слухи, что внутри вход в «Метро-2». А в девяностых всё перекрыли, установили по периметрам камеры и поставили круглосуточную охрану. Любопытных отгоняли через громкоговоритель. Все старожилы Кузьминок знали, что это дом Владимира Вольфовича, или, как мы шутили, «баня Жириновского», — рассказывает Владимир Петрович, пенсионер из соседней высотки.
По документам это домовладение (состоящее из четырёх корпусов, парковки на 50 машин и леса из голубых елей) принадлежит АО «Совхоз имени М. Горького». Директором этого предприятия являлся Сергей Абельцев — соучредитель фонда Жириновского, видный элдэпээровец и депутат Госдумы. Прошлым летом его арестовали по обвинению в мошенничестве. Ровно через год была выставлена на продажу и знаменитая вилла в Кузьминках. Сначала ценник стоял на 800 млн, позднее на 600 млн рублей. Журналисты заметили это объявление только в октябре 2025 года. После возникшей шумихи оно было снято с публикации. Вероятно, покупателя не нашли.
Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко отрицает любую связь отца с этой виллой. Но пусть она это скажет в лицо жителям соседних домов.
Как вуз стал наследником империи.
Продолжает работу коммерческий вуз, который основал лично Владимир Вольфович. Более того, статус этого учебного учреждения повысился: раньше был институтом, а теперь стал Университетом мировых цивилизаций имени Жириновского.
Это детище политика всегда получало щедрые подарки. Выделялись многомиллионные субсидии, давались в безвозмездное пользование исторические особняки и современные здания. Сейчас у вуза есть высотка на Ленинском проспекте, неоклассические доходные дома в 1-м Басманном переулке, особняк на Волхонке плюс корпуса на Беговой улице и Даниловской набережной.
Среди выпускников УМЦ много именитых элдэпээровцев: Михаил Дегтярёв, Андрей Свинцов, Сергей Каргинов, Владимир Сысоев и Елена Афанасьева.
Стоимость года очного обучения равна около 350 тысяч рублей, заочного — в два раза дешевле. Всего студентов порядка 2500 человек. Выручка вуза постоянно растёт и в прошлом году достигла 340 млн рублей. Чистая прибыль при этом в двадцать раз меньше.
«Золотой» хостел стал общежитием.
В десятых годах семье Владимира Жириновского приписывали владение помещением на 800 квадратов, которое использовалось под хостел Nereus. Хостел имел «золотое» расположение: между улицей Волхонкой и Кремлёвской набережной — в трёхстах метрах от Кремля. Койка стоила четыре тысячи рублей за ночь. Но сейчас Nereus не работает. Управлявшее им юрлицо — ООО «Нерей Н» — было ликвидировано почти два года назад из-за недостоверно указанных гендиректора и юрадреса.
Сейчас по адресу располагается мужское общежитие Университета мировых цивилизаций имени Жириновского.
Рублёвка: сделка за миллиард?
В нулевых годах Владимир Вольфович, похоже, обзавёлся обязательным атрибутом всех новых русских — домовладением на Рублёвке. Размеры впечатляют: это не дача, а целое село, куда входят два земельных участка площадью 2,5 гектара, восемь жилых домов, бассейн, два гаража и хозпостройки. Со спутниковых снимков отлично виден масштаб рублёвского поместья.
По данным телеграм-канала Baza, в 2019 году Жириновский продал всё это добро… внебрачному сыну Олегу Жириновскому (Эдельштейну). Сумма не раскрывалась. Но такая недвижимость оценивается на вторичке сейчас примерно в миллиард рублей. Эксперты не исключали, что сделка могла быть формальной.
Луков переулок: штаб-квартира и квартиры.
Соратники Жириновского недавно предлагали переименовать в честь него Луков переулок в Красносельском районе Москвы. Адрес примечателен тем, что здесь работала первая штаб-квартира партии ЛДПР. А ещё здесь находится лужковский лакшери-дом, где периодически жили многие из членов семьи политика.
Родня Жириновского занимала как минимум один дуплекс площадью 224 квадрата и стоимостью до 224 млн рублей. Скорее всего, эта недвижимость осталась у семьи покойного.
Ведомственная высотка для родни.
Семья Жириновского занимала и, вероятно, продолжает занимать сразу четыре квартиры в ведомственной кирпичной высотке на улице Долгорукова в Тверском районе Москвы. Общая площадь — 320 квадратов. Сам дом хоть и не элитный, но зато уникальный по архитектуре: ни с чем не перепутать его арки на первом этаже. Территория огорожена, есть консьержи. Суммарная цена около 210 млн рублей.
Трёшка для сына в доме НКВД.
Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн годами занимал крупногабаритную трёшку в конструктивистском доме, построенном для работников НКВД в Большом Златоустинском переулке. Это самое сердце Москвы — рукой подать до Мясницкой, Маросейки и Чистых прудов. Точь-в-точь такое же жильё (совпадает адрес, этаж и площадь) сейчас продаётся за 89 млн рублей.