Кремль сообщил подробности о переговорах РФ и США в Майами

Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев провел саммиты с американской делегацией в Майами. Они обсудили мирный план урегулирования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры между Кириллом Дмитриевым и спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа «рабочим процессом». Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с «Известиями».
Дмитрий Песков отметил, что РФ и США предстоит «скрупулезный» рабочий процесс. Он производится на экспертном уровне, добавил представитель Кремля.
«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — поделился пресс-секретарь президента России.
Дмитрий Песков также отреагировал на слова вице-президента РФ Джей Ди Вэнса. По словам представителя Кремля, ему не сообщали ни о каких «прорывах» на переговорах по Украине.