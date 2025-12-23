МИД РФ опровергло информацию об эвакуации дипломатов из Венесуэлы

МИД России опроверг ложные сообщения Associated Press о якобы начавшейся эвакуации российского посольства из Венесуэлы. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на официальную позицию министерства.
«Распространяемая Associated Press не соответствует действительности. Информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью», — заявили в российском ведомстве.
