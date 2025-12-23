Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Распространяемая западными СМИ информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью, сообщили РИА Новости в МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации роспосольства из Венесуэлы, — ложь», — сказали в министерстве.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше