Минобороны Чехии может прекратить участие в инициативе по боеприпасам для ВСУ

Минобороны Чехии подготовит необходимые документы для прекращения участия страны в программе поставок боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление для журналистов сделал спикер палаты депутатов парламента и лидер правящего движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура.

Источник: Life.ru

Выступая перед прессой, Окамура сообщил, что военное ведомство займётся подготовкой бумаг для решения правительства о выходе из так называемой боеприпасной инициативы в поддержку Украины. Он подчеркнул, что после этого документы будут последовательно рассмотрены коалиционным советом, а затем и кабинетом министров. При этом политик прервал общение с журналистами, не оставив возможности для уточняющих вопросов.

Лидер SPD также заявил, что средства государственного бюджета более не должны направляться на закупки вооружения и боеприпасов для Украины. По его словам, дальнейшая поддержка должна быть нацелена на скорейшее прекращение боевых действий и установление мира. Окамура выразил мнение, что путь к этому лежит через успех переговорного процесса с Россией, который, как он отметил, ведётся на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

Коснулся политик и другого вопроса — планируемой Чехией закупки американских истребителей пятого поколения F-35. Он сообщил, что обсуждение этой темы в правительстве ещё предстоит. При этом Окамура от имени своей партии заявил, что считает данную закупку нецелесообразной и чрезмерно дорогостоящей. По его словам, Министерство обороны проведёт анализ всех возможных вариантов развития ситуации, включая и возможность расторжения контракта.

Тем временем, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Соединённые Штаты увеличили объёмы предоставляемой Киеву разведывательной информации. Он подтвердил, что такой обмен информацией с каждым днём становится все более интенсивным, назвав его «взаимовыгодной сделкой». Ранее офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам встречи украинской и американской делегаций, в котором говорится, что в марте США возобновили обмен разведданными и помощь в обеспечении безопасности Украины. Это контрастирует с информацией, распространенной в конце ноября телеканалом ABC. Тогда сообщалось, что Киев получил угрозу от США о полной остановке всей помощи, включая поставки зенитных ракет, обмен разведданными и другие обязательства, в случае отказа от предложенного урегулирования.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

