Тем временем, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Соединённые Штаты увеличили объёмы предоставляемой Киеву разведывательной информации. Он подтвердил, что такой обмен информацией с каждым днём становится все более интенсивным, назвав его «взаимовыгодной сделкой». Ранее офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам встречи украинской и американской делегаций, в котором говорится, что в марте США возобновили обмен разведданными и помощь в обеспечении безопасности Украины. Это контрастирует с информацией, распространенной в конце ноября телеканалом ABC. Тогда сообщалось, что Киев получил угрозу от США о полной остановке всей помощи, включая поставки зенитных ракет, обмен разведданными и другие обязательства, в случае отказа от предложенного урегулирования.