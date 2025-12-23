МИД России опровергло информацию AP об эвакуации посольства в Венесуэле

Министерство иностранных дел Российской Федерации во вторник, 23 декабря, официально опровергло сообщения агентства Associated Press об эвакуации сотрудников посольства России в Венесуэле.
— Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, ложь, — заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве.
Агентство Associated Press в понедельник, 22 декабря, со ссылкой на анонимный источник в западных разведслужбах сообщило о начале эвакуации семей сотрудников российского посольства из столицы Венесуэлы Каракаса.
Венесуэльские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США». Заседание может пройти 23 декабря.
До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы террористической организацией и объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», организующим наркотрафик.
25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.