МИД России опровергло информацию AP об эвакуации посольства в Венесуэле

Министерство иностранных дел Российской Федерации во вторник, 23 декабря, официально опровергло сообщения агентства Associated Press об эвакуации сотрудников посольства России в Венесуэле.

— Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, ложь, — заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве.

Агентство Associated Press в понедельник, 22 декабря, со ссылкой на анонимный источник в западных разведслужбах сообщило о начале эвакуации семей сотрудников российского посольства из столицы Венесуэлы Каракаса.

Венесуэльские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США». Заседание может пройти 23 декабря.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы террористической организацией и объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», организующим наркотрафик.

25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
